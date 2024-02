Safety21 acquisisce iMoi | per essere sempre un passo avanti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per le aziende che si occupano di tecnologia una delle priorità, forse la principale, è quella di stare alcon i tempi. Meglio ancora sarebbe riuscire adun. È in questa linea d’azione che si inserisce l’acquisizione di- startup innovativa specializzata nel settore della sicurezza urbana predittiva - da parte di, società leader nel mondo tech a favore della sicurezza stradale. Predire, prevedere, utilizzare la tecnologia per analizzare incidenti, eventi di mobilità stradale del passato per evitare nuovi episodi nel futuro o almeno ridurne al minimo l’impatto sulla circolazione., nata nel 2019 a Pescara dall’idea di Silvio Foschi e Monica Di Sante, ha sviluppato diversi brevetti con l'obiettivo di utilizzare le nuove ...