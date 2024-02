Russia | allarme escalation con gli Stati Uniti L' aereo militare di Mosca abbattuto da un missile Patriot? «Oltrepassata la ??linea rossa?»

Un attacco russo alla Nato è molto improbabile ma non può essere escluso, con un leader come Putin. Respingerlo è possibile. Ma bisogna ... (quotidiano)

Durante un incontro con i leader del Congresso, gli uomini di Biden avrebbero informato i repubblicani che se non verranno sbloccati gli aiuti ... (ilgiornale)

Guerra Russia , la NATO lancia un drammatico allarme : aumenta , sempre di più, la preoccupazione per quanto riguarda gli altri Paesi Il conflitto in ... (notizie)

"La Russia non deve vincere contro Kiev". L'allarme di Macron

Davos, Macron: "Assicurarsi che Russia non vinca contro Kiev" (LaPresse) "La Russia non può vincere in Ucraina. Ne va dell'Ucraina ma anche dei ... (liberoquotidiano)