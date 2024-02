Russia | allarme escalation con gli Stati Uniti L' aereo militare di Mosca abbattuto da un missile Patriot? «Oltrepassata la ??linea rossa?»

Guerra Russia , la NATO lancia un drammatico allarme : aumenta , sempre di più, la preoccupazione per quanto riguarda gli altri Paesi Il conflitto in ... (notizie)

Un attacco russo alla Nato è molto improbabile ma non può essere escluso, con un leader come Putin. Respingerlo è possibile. Ma bisogna ... (quotidiano)

"L'intelligence conferma che la Russia riceverà un milione di proiettili di artiglieria da Pyongyang": a dirlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… Leggi ...È stato un missile Patriot americano a colpire l'aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76 in territorio russo, a Belgorod, lo scorso 24 gennaio Un'indagine interna condotta ...Prove di guerra elettronica con stazioni potenti montate su camion e un sistema in grado di disturbare i satelliti per le comunicazioni. Prove di forza, addestramenti, anche messaggi, ...Non è la prima imbarcazione russa a essere messa fuori gioco. Senza disporre di una sola nave, le truppe di Kiev sono riuscite a mettere fuori gioco una ...Diversi Stati, tra cui Polonia, Germania e Austria, hanno lanciato l’allarme sulla possibilità di un attacco diretto di Mosca al corridoio di Suwalki, la striscia di terra che collega l’exclave russa ...