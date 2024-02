Rugby | Sei Nazioni 2024 | Italia | mediana firmata Garbisi | Capuozzo all’ala per l’Inghilterra

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Inizia domani sera il Guinness Seie sabato pomeriggio sarà il momento dell’esordio per gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada che a Roma ospiteranno. Una sfida affascinante per l’Itale il coach argentino ha annunciato poco fa il suo primo XV della sua avventura in azzurro. Nella primatargata Quesada il triangolo allargato sarà formato da Allan – che ha consolidato il ruolo di estremo nel suo club e toccherà quota 80 caps in maglia Azzurra –e Ioane. Coppia di centri formata da Brex e il rientrante Menoncello dopo l’infortunio nel Test Match pre Mondiale. Chiavi dellaaffidate ai fratellicon Paolo e Alessandro che tornano insieme dal primo minuto dopo il match vinto contro l’Uruguay ...

Tutto pronto per il Sei Nazioni di Rugby . Trasferta subito durissima per la Nazionale italiana che vola a Twickenham per sfidare l’Inghilterra. Sarà ... (oasport)

Tra gli eventi sportivi per i quali l’AgCom ha disposto l’obbligo della trasmissione in chiaro ci sono le partite che vedono protagonista l’Italia ... (oasport)

Il Calendario completo del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile , in programma da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo: ecco le informazioni per ... (sportface)

Al via venerdì sera il "Sei Nazioni", il torneo di rugby più importante dell'Emisfero Nord. Edizione n.130 al netto delle Guerre Mondiali. Si comincia a Marsiglia con Francia-Irlanda (Irlanda campione ...ROVIGO - L'anno scorso il miglior piazzamento in classifica (3° posto) e il maggior numero di punti conquistati (15). Due anni fa il maggior numero di vittorie in un'edizione ...