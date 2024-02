Rugby Sei Nazioni 2024 | Francia-Irlanda già per il titolo | Galles-Scozia per scegliere l’outsider

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Inizia domani sera il Guinness Seie a Parigi si disputa subito quella che rischia di essere la sfida decisiva del torneo. Allo Stade de France, infatti, scenderanno in campo le due favorite del torneo, lapadrona di casa e l’campione in carica. Sabato pomeriggio, invece, la prima giornata si chiuderà col derby britannico tra potenziali outsider, cioè. Il big match di giornata vede laschierare una mediana completamente rinnovata – causa le assenze di Dupont e Ntamack, con Maxime Lucu a mediano di mischia e Matthieu Jalibert all’apertura, mentre la grande novità è Yoram Moefana all’ala. In casa, invece, sarà Jack Crowley a ereditare la maglia di Jonathan Sexton all’apertura, mentre Andy ...

