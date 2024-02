Rubati e subito recuperati 200kg di rame | Un arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La scorsa notte (tra il 31 e il 1 febbraio), i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato in flagranza uno straniero di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto aggravato in concorso. Nella circostanza, la pattuglia dei Carabinieri ha notato due uomini che con atteggiamento sospetto si allontanavano frettolosamente con un carrello da un deposito di fornitura di energia elettrica – centrale Montemartini di via Ostiense. Quando i due uomini hanno avuto la percezione che i Carabinieri li stavano per fermare per un controllo, i due si sono dati alla fuga, ma solo uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 46enne è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di 200 kg diche era stato precedentemente asportato dalla società di energia elettrica dove si era introdotto dopo aver forzato il cancello ...