Rubano cibo da un supermercato in provincia di Latina | denunciati due giovani Bottino da 50 euro…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Il 27 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Formia sono intervenuti prontamente in seguito a un furto commesso in undi una nota catena di centri commerciali. L’azione è stata eseguita in flagranza di reato e due uomini originari del napoletano, di classe 2003 e 2005, sono stati deferiti in stato di libertà. Furto di Generi Alimentari I due si sono recati alle casse per pagare un paio di articoli acquistati, ma avevano occultato vari generi alimentari, del valore approssimativo di 50 euro, all’interno degli zaini a spalla indossati. La loro mossa era chiaramente mirata a evitare di destare sospetti. Denuncia all’A.G. In seguito alle condotte sopra descritte, i Carabinieri hanno denunciato i dueall’Autorità Giudiziaria. Oltre alla denuncia, il personale dell’Arma locale ...