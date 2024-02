Rotte di montagna | l’odissea dei migranti in Val di Susa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Mohammad tenta di scaldarsi premendo le mani sul termosifone bollente, indossa un berretto di lana e due giacche imbottite, ma il suo corpo non smette di tremare. Vicino a lui è seduto suo figlio di 15 anni, che, dopo avermi sorriso, mi chiede timidamente se riesco a riattivare la sim del suo smartphone. «Siamo partiti dalla Siria con l’obiettivo di raggiungere la Germania, dove vive mio fratello», mi racconta Mohammad aprendo Google Maps. «Abbiamo lasciato a casa mia moglie e i miei altri nove figli, sarebbe stato troppo complicato per loro. Non è facile affrontare il viaggio e attraversare questo confine, la gendarmerie ci ha respinto già due volte, ma domani mattina ritenteremo. Adesso abbiamo bisogno di riposarci e mangiare qualcosa. Di notte, nei boschi, il freddo è indescrivibile, ti entra nelle ossa anche se indossi calze di lana, due paia di pantaloni, guanti e cappello». I ...