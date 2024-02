Rosa Ricci | come replicare il look dell’attrice più amata di “Mare Fuori”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La piega di Maria Esposito – aliasnella serie tv– da fare a casa step by stepconquista anche ghd con la bellissima dea Maria Esposito, l’amatissimanella serie, che ispira questocon onde super ad alta definizione realizzate con la nuova piastra intelligente ghd Chronos, la più avanzata di sempre. Grazie al nuovo tool ghd sarà facilissimo ricreare questa piega con pochi e semplici passaggi. STEP #1 Prima di procedere con lo styling, è necessario preparare i capelli, già completamente asciutti, vaporizzandoli con uno degli spray della linea ghd Bodyguard (€25,90), pensati per diverse tipologie di capelli, per una protezione totale dallo styling a caldo. Maria ha scelto il ...