Roma | polizia insegue auto e spara colpi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 20.33 Inseguimento alla periferia didopo che un'non si è fermata all'alt della. E' accaduto in via del Soriso, in zona Boccea. Gli agenti del commissariato Primavalle hanno esplosodi pistola in aria durante l'inseguimento. La macchina con a bordo il fuggiasco ha preso una strada contno impattando contro un'altracon a bordo due studenti. Trasportati tutti e tre in codice rosso in ospedale, non sono in pericolo di vita.