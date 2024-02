Romania | trasferiti in cella più sicura Filippo Mosca e altri italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – Sono stati traferiti in unapiù piccola e, che può ospitare al massimo sei persone, i ragazzi siciliani detenuti nel carcere di Porta Alba a Costanza, in, fra i quali, il ventinovenne di Caltanissetta, arrestato con alcuni amici il 3 maggio scorso e condannato a 8 anni e 3 mesi di reclusione per traffico internazionale di droga. Lo dice ad Askanews Ornella Matraxia, madre di: “Lo hanno comunicato questa mattina ae nel pomeriggio li hanno, per allontanarli dai romeni e dadetenuti violenti, in unacon bagno e doccia. Gli hanno detto che anche l’ora d’aria la trascorreranno in un cortile separato rispetto agli ...