Roma | UFFICIALE Baldanzi | costo e dettagli del contratto

UFFICIALE il passaggio di Tommaso Baldanzi alla Roma : all’Empoli andranno 15 milioni di euro per il trequartista La Roma ha depositato in Lega il ... ()

Ci siamo, oggi è il Deadline Day, l’ultimo giorno per il calciomercato soprattutto per l’Italia e gli altri top campionati d’Europa. Da noi chiude alle 20:00, in Germania alle 18:00, in Francia alle 2 ...Tommaso Baldanzi (20 anni) è un nuovo giocatore della Roma. Ufficiale il deposito del contratto da parte della società giallorossa, che si assicura il talento offensivo classe ...Il campione altoatesino, impegnato in una due giorni istituzionale nella Capitale, ha sciolto i dubbi sulla sua partecipazione al Festival ...