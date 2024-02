Roma | occulta la targa per accedere al varco Ztl | denunciato 51enne

(Di giovedì 1 febbraio 2024) E’ stato rintracciato dalle pattuglie della polizia locale diCapitale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), l’uomo di 51 anni che ha eluso il controllo delelettronico Ztl, posto in piazza della Repubblica, all’ingresso di via Nazionale, aprendo il portellone posteriore dell’auto poco prima di transitare sotto la telecamera, in modo darne la. E’ successo giovedì 1° febbraio 2024. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.Ztl – ilcorrieredellacitta.comGli agenti, grazie a una pronta attività di indagine, avviata subito dopo aver visionato un video pubblicato su una nota piattaforma social, nel quale veniva ripreso l’accaduto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile. Fondamentale l’accurata analisi delle immagini ...

