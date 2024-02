Roma | Kumbulla in prestito al Sassuolo | è ufficiale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “L’AScomunica di avere trovato l’accordo con ilper la cessione a titolo temporaneo di Marashfino al 30 giugno 2024”. Lo ha scritto la società giallorossa, ufficializzando la partenza insecco del difensore albanese. Un rinforzo in più per Alessio Dionisi, alle prese con una difficile situazione di classifica. “Prelevato nel 2020 dall’Hellas Verona, il difensore ha fatto il suo debutto in giallorosso il 27 settembre dello stesso anno contro la Juventus. In tre stagioni,ha vestito la maglia della68 volte, impreziosite da 4 gol e soprattutto dalla conquista della UEFA Europa Conference League. In bocca al lupo, Marash!”, si legge nel comunicato della società giallorossa. SportFace.

