Roma | inseguimenti con spari a Primavalle

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CRONACA DI– Inseguimento rocambolesco con incidente finale e sequestro di ingente quantitativo di droga. Due episodi avvenuti oggi pomeriggio nel quartieredi, apparentemente scollegati ma su cui la polizia sta indagando per ricostruire i fatti. Tutto e’ cominciato alle 15:30 in via Soriso dove gli agenti della polizia hanno intimato l’alt ad una Fiat 500 guidata da un uomo che, invece di fermarsi, ha accelerato tentando la fuga. Gli agenti hanno sparato anche colpi di pistola in aria ma il fuggitivo non si e’ fermato. E’ quindi cominciato l’inseguimento che si e’ protratto fino a via di Val Cannuta dove la Cinquecento ha impattato contro una Mito con a bordo due giovani studenti. L’inseguimento finisce, ma i due ragazzi sono rimasti feriti e trasportati all’Aurelia Hospital mentre il fuggitivo, ferito anche lui, ...