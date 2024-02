Roma | eco vandali imbrattano la Fontana dei Leoni VIDEO

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Ladeiche si trova in piazza del Popolo, a, è stata imbrattata con vernice gialla e rossa. Il blitz è stato compiuto da due animalisti che hanno esposto anche una scritta “Basta animali nei circhi”. I due attivisti sono stati portati dai carabinieri nella caserma di San Lorenzo in Lucina. Saranno denunciati dai carabinieri per danneggiamento della. ?#Imbrattata ladeia Piazza del Popolo con vernice gialla e rossa. Il blitz è stato compiuto da due animalisti che hanno esposto anche un cartello con la scritta ‘Basta animali nei circhi’. Sul posto i carabinieri.pic.twitter.com/OK3a2gpJLN— Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 1, 2024 Si tratta di un uomo e una donna. ...

Roma – Tre punti in trasferta per la Roma di Daniele De Rossi, che batte 2-1 la Salernitana e approfitta dei risultati negativi di alcune delle ... (romadailynews)

Nei giorni in cui le tensioni in Medio Oriente dettano i tempi dell’attenzione globale, l’Arabia Saudita ha compiuto una mossa sconcertante ... (formiche)

IN VATICANO. Monsignor Francesco Beschi ha incontrato il Pontefice nella mattinata di giovedì 1 febbraio. Il cardinale Zuppi: portiamo la ricchezza ma anche le fatiche dei vissuti ecclesiali. Utilizza ...IN VATICANO. Monsignor Francesco Beschi ha incontrato il Pontefice nella mattinata di giovedì 1 febbraio. Il cardinale Zuppi: portiamo la ricchezza ma anche le fatiche dei vissuti ecclesiali. Utilizza ...A Roma il faccia a faccia tra il Governo e i rappresentanti dell’industria automobilistica per discutere due obiettivi chiave: facilitare l’acquisto di nuove auto per le famiglie a basso reddito, cont ...