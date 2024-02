Roma | con il portellone alzato per accedere alla Ztl | “furbetto” incastrato dai social

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – E’ stato rintracciato dalle pattuglie della Polizia Locale diCapitale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), l’uomo di 51 anni, che ha eluso il controllo del varco elettronico ZTL, posto in piazza della Repubblica all’ingresso di Via Nazionale, aprendo ilposteriore dell’auto, poco prima di transitare sotto la telecamera, in modo da occultarne la targa. Gli agenti, grazie ad una pronta attività di indagine, avviata subito dopo aver visionato un video pubblicato su una nota piattaforma, nel quale veniva ripreso l’accaduto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile. Fondamentale l’accurata analisi delle immagini delle telecamere acquisite presso il Reparto Validazione Illeciti della Polizia Locale. L’uomo, un cinquantunenne italiano con precedenti ...