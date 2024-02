Roma Baldanzi | iniziate le visite mediche del classe 2003

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tommasoè arrivato nella giornata di ieri ae questa mattina ha già iniziato lea Villa Stuart Tommasoè arrivato nella giornata di ieri ae questa mattina ha già iniziato lea Villa Stuart. Uno degli ultimi colpi di mercato targati Tiago Pinto per il club. Ilè pronto alla nuova avventura in giallorosso dopo aver giocato in queste due stagioni in A con la maglia dell’Empoli. Nell’ultimo turno contro la Juve ha segnato un gol importante per i toscani prima di salutare tutti e partire in direzione della Capitale. Agli azzurri andranno 13 milioni più bonus da raggiungere secondo alcuni obiettivi e un 20% sulla futura rivendita.