Roma | assalti con mazze da baseball e scritte omofobe contro il Gay Center | denunciata la baby gang del Testaccio

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 –con ledae atti intimidatoriil Gaynel quartiere, sede del servizio Gay Help Line 800 713 713. Una, un gruppo di ragazzini all’apparenza tutti minori, da mesi ha preso di mira la sede dell’associazione di via Galvani che dà sostegno alle persone Lgbt+, facendo irruzioni improvvise econtenenti offese omotransfobiche, oltre a lanciare minacce e insultii volontari e gli utenti. Mazza da, insulti e fumogeni Gli ultimi due episodi sono stati ripresi dalle telecamere nei giorni scorsi: in uno, un ragazzino ...

ROMA- “Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perché, a seguito delle dichiarazione lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza, abbiamo deci ...Sono due gli indagati per il saluto romano fatto in una aula del tribunale di Roma dopo la sentenza del processo per l'assalto alla sede della Cgil il 20 dicembre scorso. (ANSA) ...(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "Oggi il Consiglio Europeo è bloccato dall'Ungheria di Orban ricatta l'Unione Europea sul supporto all'Ucraina. Per aiutare lo stato di diritto in Europa, l'Ung ...