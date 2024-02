Roghi fuori dal Parlamento Ue a Bruxelles | si infiamma la protesta | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gli agricoltori inhanno dato fuoco a balle di fieno creando diversidalla sede deleuropeo a, nell'ambito delle mobilitazioni in corso per i costi eccessivi a loro carico, per le regole ritenute vessatorie e per la troppa burocrazia. La polizia ha risposto usando gli idranti per spegnere i fuochi accesi dai dimostranti. I leader dell'Ue si trovano nella capitale belga per partecipare a un vertice che si terrà in ogni caso in una sede diversa da quella in cui si stanno svolgendo le proteste. Iarrivano in seguito all'arrivo nella capitale belga, sin dalle prime ore del mattino, di centinaia di agricoltori a bordo di pesanti trattori. La mobilitazione agiunge al culmine di settimane di proteste in tutta l'Unione ...