Roccapiemonte | 80enne trovata morta | era lì da dieci giorni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un macabro accaduto. A, un’anziana signora di 80 anni è stata rinvenuta deceduta nell’abitazione dove la stessa viveva da sola. La donna non era sposata e non aveva figli. La signora era deceduta da circa. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che si erano preoccupati non vedendola più uscire dal proprio appartamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri die i Vigili del Fuoco. Questi ultimi, dopo aver forzato la porta dell’abitazione, hanno fatto l’amara scoperta. Presumibilmente, la morte è avvenuta per cause naturali. Segui ZON.IT su Google News.