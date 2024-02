Robur | dimentica la partita di andata Stavolta sarà un derby molto diverso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Hanno il loro traguardo da tagliare, Asta e Siena. Gli arancioblù, conquistata l’Eccellenza, stanno lottando per tenersi stretta la categoria. I bianconeri, che in Eccellenza ci sono finiti dopo una caduta rovinosa, di cui ancora incolpevolmente pagano le conseguenze, vogliono lasciarla il prima possibile. Due obiettivi diversi, la stessa voglia di centrarli. Diversi saranno i valori in campo: da una parte c’è una squadra collaudata, composta da giocatori esperti che hanno assaporato il calcio professionistico, dall’altra una squadra di categoria, con tanti ragazzi nati sulle lastre, magari dellaanche tifosi. Quindi anche emozionati e orgogliosi di trovarsi il Siena davanti. Così, se le partite vanno giocate e nessun risultato è scontato, gli arancioblù di Stefano Bartoli, lui stesso senese, ci proveranno. Il mister, chiamato dal club a sostituire Guidi, ...