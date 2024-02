Robert Plant torna in Italia col progetto Saving Grace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ottobre 2024 sarà un mese molto importante per tutti i fan di. L’ex forntman dei Led Zeppelininfatti nel nostro Paese per una serie di concerti (le date sono ben 11) che lo vedranno protagonista insieme a Suzi Dian, neel. Il tour partirà l’8 Ottobre dallo storico Teatro Petruzzelli di Bari per poi toccare molti prestigiosi teatrini, da Napoli a Roma, da Firenze a Trieste, passando per Bologna, Torino, Como, Bolzano e Padova, e concludersi infine a Brescia il 23 Ottobre.è ilche vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche),...