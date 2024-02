Ristorazione | raffinatezza e tradizione in tavola | sul lungomare di Pozzuoli apre “Armonì”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Due amici d’infanzia realizzano un “sogno gourmet” a. Lo chef Mariano Armonia e l’imprenditore Giovanni Russo, iniziano una nuova avventura gastronomica con l’apertura del ristorantein Corso Umberto I, 177. Una trattoria gourmet che nasce dalla passione di Giovanni per i piatti ricercati e la grande esperienza nella cucina tradizionale di Mariano. Lo chef classe 1988, infatti, è cresciuto tra il Capri Palace, il Riccio, il Quisisana e L’Altro Cocoloco, per poi aprire un locale tutto suo nel 2017. Vanta anche consulenze internazionali, come quella per il ristorante “Pasta Fresca” dell’hotel 5 stelle Palace del Mar ad Odessa in Ucraina, ed esperienze televisive, più volte è ospite ad Alice Tv nella trasmissione condotta da Francesca Barberini. Oggi, proprio dove sorgeva il suo ristorante di mare,con l’amico di ...