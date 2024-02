Rinforzo per la Juve Stabia | dal Lecco arriva Stanga

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dal, del difensore Luca, classe ’02, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Brescia, è cresciuto calcisticamente nel Milan e ha vestito anche la maglia del Rimini.ha scelto il 91 come numero di maglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nelle ultime ore di mercato il Milan manterrà le antenne dritte per provare a cogliere una opportunità per la difesa . Restano... (calciomercato)

Walter Mazzarri riceve una bella notizia in vista del prossimo match contro il Verona: è già Torna to a Napoli , il tecnico azzurro potrà subito ... (rompipallone)

Trivenetogoal news; È fatta per il trasferimento a Trento di Daniel Cappelletti: l’ex giocatore del Vicenza sta per firmare la risoluzione consensuale con il Brindisi e si sposterà in Trentino con un ...Sono minuti frenetici in casa Salernitana. Con le 20 del primo febbraio che si avvicinano, i campani stanno provando a consegnare a Filippo Inzaghi un ultimo rinforzo da questo mercato invernale. Il ...19:07 - La Salernitana ha provato a inserirsi per l'attaccante israeliano Weissman del Granadar, che sembrava destinato allo Spezia. Lo riporta Sportitalia. 18:56 - Altro acquisto del Verona: preso ...