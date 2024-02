Rilancio della cantera Il club accelera sul progetto secondo team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I nomi di Camarda, Simic o Zeroli sono una piccola dimostrazione del grande lavoro che il settore giovanile del Milan ha svolto negli ultimi anni fornendo alla prima squadra elementi promettenti che potranno fare la fortuna deldi via Aldo Rossi negli anni a venire. Per valorizzare la macchina organizzativa rossonera la società è pronta a costituire la sua prima formazione Under 23 per il prossimo campionato, seguendo le orme di Juventus e Atalanta. Il Diavolo si sta muovendo per avere il via libera alla creazione di una seconda squadra e nelle scorse settimane ci sono stati contatti con la Lega Pro, in attesa di avere un quadro più chiaro sulla possibilità di iscrizione al campionato del prossimo anno. Tutto, infatti, dipenderà dall’idoneità delle squadre in fase di iscrizione al campionato: nel caso in cui, per la prossima stagione, si verificassero delle ...