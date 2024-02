Riforme | Gasparri | ' premierato? Garantire al massimo volontà elettori'

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda ilabbiamo trovato una intesa. Ognuno ha le sue posizioni di partenza, ma una riforma deve trovare una sintesi in una maggioranza che governa il Paese e successivamente con tutto il Parlamento. Noi vogliamoalladeglie limitare a casi eccezionali l'eventuale avvento di un secondo premier che sia della stessa maggioranza. Vogliamo ampliare il rispetto dellapopolare perché devono essere i cittadini a scegliere chi deve guidare il governo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioal Tg2 Italia Europa.

Due senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Claudio Lotito, stanno lavorando da novembre a una risoluzione volta ad aggiornare i pagamenti in proporzione al costo della camera di hotel (anche pe ...Gasparri ha presentato un disegno di legge per estendere i benefici previsti per le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi anche alle vittime “di atti criminosi di matrice politica compiuti s ...Prima che Giorgia Meloni possa esultare per un nuovo passo in avanti della «madre di tutte le riforme» servirà qualche altro giorno e un confronto con Matteo Salvini e ...