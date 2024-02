Rielezione assicurata per Nayib Bukele

WASHINGTON - Il presidente democratico statunitense e candidati alla propria rielezione Joe Biden sferza e sfida i ...la userei il giorno in cui firmerò il disegno di legge», assicura. «Inoltre - ...È stato il primo Comune italiano a introdurre il limite dei 30 chilometri all’ora in alcune strade. Era il 1998. Da allora le “zone 30” sono costantemente aumentate. Oggi a Cesena si estendono per 143 ...Elezioni segnate dalle proteste e dal sangue in Bangladesh. La premier Hasina difende il suo operato, ma l'opposizione insorge e annuncia uno sciopero. Oltre 110 milioni gli elettori chiamati al voto ...