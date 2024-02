Riconoscimento legge 104 | ecco il documento da chiedere al medico curante | molti non lo sanno e perdono benefici e agevolazioni

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 01La104 tutela le persone con disabilità o i familiari che se ne prendono cura.come ottenere ilavranno sentito parlare della104/1992, ovvero la “-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Si tratta di un insieme di norme a cui può accedere sia la persona con disabilità sia il familiare che se ne prende cura, il cosiddetto caregiver. Come ottenere104 (informazioneoggi.it)Tuttavia, per ottenere il104, però, aancora non è chiaro che è importante consegnare all’INPS questoche deve essere compilato dal...