Ricerca e sviluppo | prima call del Cnr per progetti innovativi sulla biodiversità | stanziati 20 milioni di euro per le Pmi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Consiglio nazionale delle ricerche, nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (Nbfc) – Spoke8 ‘Open Innovation Development of KETs’, coordinato dall’Unità Valorizzazione della, annuncia il primo bando per il finanziamento dirivolto alle piccole e medie imprese (Pmi). E’ di 20dilo stanziamento complessivo previsto per sostenere attività diindustriale esperimentale ad opera delle micro, piccole o medie imprese, finalizzate alloe utilizzo di green-low cost Key Enabling Technologies (KETs), tecnologie Internet of Things (IoT) e Artificial Intelligence (AI) per conservazione, monitoraggio, restauro e valorizzazione dellanei ...