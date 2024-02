Riassunto | Scarsità di risorse per il 91% delle imprese industriali | è necessaria maggiore circolarità

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un nuovo rapporto mette in luce come ladistia comportando un incremento dei costi, interruzioni della catena di approvvigionamento e rallentamenti nella produzione. La maggior parteè favorevole alle normative sullae investirà maggiormente nell’arco dei prossimi tre anni, nonostante la mancanza di un approccio standardizzato e la lenta adozione di pratiche fondamentali. Il miglioramento dellaè strettamente legato all’efficienza energetica; l’energia si trova in cima alla listamaggiori fonti di rifiuti. ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–Un nuovo rapporto di ABB Motion, dal titolo “Circularity: No Time to Waste”, rivela che il 91%...