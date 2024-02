Riassunto | Importanti istituzioni globali investono in un futuro a energia pulita con Generate Capital

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La partnership più recente della piattaforma chiude a 1,5 miliardi di dollari USA e include una nuova collaborazione strategica con CalSTRS; hanno partecipato inoltre nuovi investitori, come HESTA, e investitori storici, come AustralianSuper e QIC SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Oggi(“”), piattaforma leader nelle infrastrutture sostenibili, ha annunciato la chiusura del suo ultimo aumento die, con nuovi impegni die per 1,5 miliardi di dollari da parte diinvestitori istituzionali. Il Sistema pensionistico degli insegnanti dello stato della California (“CalSTRS”, California State Teachers’ Retirement System), a livello mondiale il maggior fondo pensionistico riservato esclusivamente agli insegnanti, per ...