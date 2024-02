Rho | Antonietta Fetti festeggia 104 anni Il sindaco Orlandi | “Un orgoglio per la città”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Rho (Milano), 1 febbraio 2024 – E'la rhodense più longeva in, nei giorni scorsi hato 104. Ma non è l'unica, a Rho vivono altre 32 persone che hanno superato la soglia del secolo di vita. Un’altra signora compirà 104in luglio, altri sei vanno per i 103. Insomma un piccolo grande record per unada poco più di 51mila abitanti. "Sono felice per tutti questi centenari. Un veroper la", commenta ilAndreache, anche questa volta, è voluto andare di persona a fare gli auguri all'ultracentenaria che vive nella frazione di Lucernate. La signoranata in provincia di Padova nel 1920 è arrivata in ...