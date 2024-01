Retroscena di Ilary sull’addio al GF Vip e su L’Isola | adesso parla lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non solo i tradimenti di Francesco Totti e la separazione,Blasi nel suo libro ‘Che Stupida‘ svela anche deisul suo lavoro. La conduttrice hato in particolare del suo addio al Grande Fratello Vip, confermando di essere stata lei a decidere di lasciare il programma, nonostante i buoni ascolti. Grande Fratello Vip, i. “La prima edizione va così bene che mi confermano per una seconda, e poi per una terza. È una delizia. Per la prima volta lavoro a Roma, vado in onda una sera a settimana e poi torno a casa dalla famiglia, senza dover prendere nessun treno, nessun aereo. Il primo anno, addirittura, mi accompagna a casa Francesco, che poi verrà ad assistere a tutte le puntate. Si appassiona al gioco, durante il tragitto parliamo dei concorrenti, delle loro ...