Rennes vs Montpellier HSC – probabili formazioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ilpuò allungare la sua imbattibilità in Ligue 1 a cinque partite quando ospita ilHSC sabato 3 febbraio al Roazhon Park. Tre gol nel primo tempo hanno permesso allo Stade Rennais di vincere 3-2 contro il Lione venerdì scorso, mentre La Paillade ha allungato a tre le partite senza vittorie in campionato pareggiando 0-0 con il Lille. Il calcio di inizio divsHSC è previsto alle 17 Anteprima della partitavsHSC a che punto sono le due squadreDopo un inizio di dicembre difficile, con due sconfitte nelle prime due partite di campionato, Julien Stephan ha riportato ilsulla retta via. Queste sono state le uniche due partite che Stephan ha perso in questa competizione ...