Renault Rafale | l' abbiamo vista in anteprima Le prime impressioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024)non rimane nelle retrovie nella corsa alla conquista del segmento delle SUV Coupè, anzi sfodera un asso non inaspettato ma certamente sorprendente per estetica e qualità tecniche

Siamo stati all’anteprima italiana di Renault Rafale, il nuovo SUV coupé top di gamma già presentato lo scorso giugno. Disponibile a partire dalla primavera 2024, prezzi non ancora annunciati.Da una ricerca di Transport & Environment si evince come in Europa la larghezza media delle auto tenda sempre a salire ...Toyota Yaris Cross. Il model year 2024 della B-Suv giapponese resta identico all'originale in termini di design, ma vede l'arrivo in gamma di un nuovo powertrain full hybrid da 132 CV, abbinato anche ...