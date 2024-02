Renault Master E-Tech Electric | fino a 460 km di autonomia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) –presenta il nuovoE-progettato per “andare più lontano, ricaricarsi di più e spendere meno”. Il nuovoè dotato di due batterie ottimizzate a livello di capacità, dimensioni e massa, associandole ad un lavoro approfondito sull’aerodinamica e ad una piattaforma inedita ed innovativa. Sono disponibili due capacità di stoccaggio dell’energia: 40 kWh e 87 kWh. Entrambi i pacchi batteria sono compresi in un unico involucro che consente di rispondere alle esigenze urbane ma anche agli utilizzi periurbani dei clienti, preservando il carico utile del veicolo, caratteristica di fondamentale importanza per il segmento.L’ottimizzazione dell’si basa su 2 assi fondamentali: il concept Aerovan e la piattaforma multi-energia (motore ...