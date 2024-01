Record di passeggeri per gli aeroporti italiani | ma Ita-Lufthansa sarà cruciale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Complice al ripresa del turismo, ideglihanno toccato ilstorico di 197,2 milioni lo scorso anno. Il dato supera del 2,1% il picco raggiunto nel 2019, quindi prima che la pandemia Covid e i lockdown bloccassero tutto. Positivi i dati di entrambi gli scali che la vecchia Alitalia, poi fallita e sostituita da Ita Airways, aveva avuto l’ambizione di considerare come propri “hub”. Senza però poi avere mai le forze necessarie: cioè nè un numero sufficiente di aerei nè di clienti. Roma Fiumicino, che fa capo al gruppo AdR, è sul gradino più alto del podio con 40,5 milioni di. Milano Malpensa, che è gestito dal gruppo Sea, si è collocato al secondo posto, pur a notevole distanza con poco più della metà dell’utenza transitata su Roma (26,1 milioni). Altro ...

Ryanair ha annunciato oggi un operativo record per l'estate'24 (S24) per il Nord della Sardegna con 11 nuove rotte e l'aggiunta di Olbia, il 30° aeroporto italiano, al network italiano. Ryanair operer ...Quest'estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell'Isola. Abbiamo lavorato a ...