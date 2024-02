Recensione Tekken 8 | “Risplendi | mia stella”

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Scopriamo insieme, in questadedicata, se e quanto8 abbia rispettato quel livello di hype che è andato via via crescendo dal suo annuncio: il re dei picchiaduro è qui, scopriamolo insieme Con l’arrivo di8 si chiude il cerchio dei nuovi capitoli dei grandi picchiaduro, iniziato lo scorso anno con l’uscita prima di Street Fighter 6 e poi di Mortal Kombat 1 (qui la nostra). Ora tutti i concorrenti sono ufficialmente sul ring e la sfida a chi ne uscirà vincitore avrà, come primo fattore risolutivo, l’engagement del pubblico nei prossimi mesi. Tralasciando basilari analisi di mercato, se così si possono definire, dopo diverse decine di ore passate a menar le mani, abbiamo finalmente pensato che fosse l’ora di parlarvene. L’epopea fra Jin e Kazuya continua, fra un lancio in un dirupo ...