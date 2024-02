RD Congo-Guinea quarti Coppa d’Africa | 02-02-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Alle 21:00 di oggi , venerdì 2 febbraio la Repubblica Democratica del Congo e la Guinea scenderanno in campo in occasione dei quarti di finale di ... (sportface)

In Coppa d'Africa, è tempo di quarti di finale. Oggi alle 21, allo stadio Alassane Ouattara, in Costa d'Avorio, scendono in campo... (calciomercato)

Il Regolamento di Repubblica Democratica del Congo-Guinea , ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per i quarti di finale della ... (sportface)

Repubblica Democratica del Congo - Guinea: ecco le formazioni ufficiali della sfida dei quarti di finale di Coppa d’Africa 2023/24 in programma alle 21.Diretta Congo Guinea streaming video tv, oggi venerdì 2 febbraio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del quarto di Coppa d’Africa 2024.In Coppa d`Africa, è tempo di quarti di finale. Oggi alle 21, allo stadio Alassane Ouattara, in Costa d`Avorio, scendono in campo la Repubblica Democratica del.