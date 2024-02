Ranking ATP | prosegue la scalata di Flavio Cobolli! Dove può arrivare in classifica a Montpellier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Cobolli non si ferma più e continua a macinare vittorie, sbarazzandosi agevolmente del francese Constant Lestienne (6-4 6-1 in 82 minuti) e qualificandosi per i quarti di finale del torneo ATP 250 di. Il ventunenne romano colleziona così il settimo successo stagionale su otto match disputati, confermandosi a proprio agio anche sul veloce indoor in Europa. L’azzurro classe 2002, dopo una splendida tournée down under in cui ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open partendo addirittura dalle qualificazioni, se la vedrà al prossimo turno con il temibile Borna Coric con in palio altri 50 punti preziosi per iled un posto in semifinale presumibilmente contro il danese n.7 al mondo Holger Rune. Cobolli, 76° in occasione dell’ultimo aggiornamento delle classifiche internazionali, ha già guadagnato qualche ...