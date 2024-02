“Raggiunto l’accordo sull’Ucraina” L’annuncio Ue | cosa cambia ora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

"Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue. Ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l'Ucraina. L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l'Ucraina; sappiamo qual è la posta in gioco". Questoarrivato sul social X da parte del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Una notizia arrivata dopo giorni di tensione all'interno di molti Stati membri, con i governi divisi sulla necessità di proseguire lo sforzo a sostegno di Kiev: non sono mancate fratture interne a molti partiti, sull'opportunità di nuovi sacrifici economici.