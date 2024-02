“Raggiunto l’accordo sull’Ucraina” L’annuncio Ue | cosa cambia ora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue. Ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l’Ucraina. L’Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l’Ucraina; sappiamo qual è la posta in gioco”. Questoarrivato sul social X da parte del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Una buona giornata per l’Europa” ha commentato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen su X, dopo la notizia che tutti i 27 leader UE riuniti a Bruxelles hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’UE. “Il Consiglio europeo ha portato fatti concreti per le nostre priorità”, ha scritto von der Leyen, elencando i principali punti: ...