Rabiot | allenamento in gruppo pre Inter-Juventus Recuperato – SM

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Massimiliano Allegri haal 100% Adrien, il centrocampista dellache ha saltato l’ultima gara con l’Empoli. Secondo Sport Mediaset il francese ci sarà con l’. RECUPERO – Adriensi è allenatoamente inquest’oggi alla Continassa. Il francese èal 100% in vista della sfida tra, assieme a lui anche Federico Chiesa. Massimiliano Allegri perciò non avrà solamente Moise Kean, ritornato da Madrid senza il trasferimento a causa di problemi fisici, e Mattia De Sciglio, che manca ormai da tantissimo tempo.tornerà tra i titolari dopo aver superato i problemi al polpaccio e sarà accompagnato da Weston McKennie e Manuel Locatelli ...

