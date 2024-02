QUI LECCO Due nuovi innesti | Lamanna dal Monza Parigini arriva dalla FeralpiSalò

(Di giovedì 1 febbraio 2024)sono due giocatori delma anche Ierardi è vicinissimo a firmare coi blucelesti. Nel pomeriggio di ieri la società bluceleste ha comunicato i nomi di duee importanti giocatori che andranno ad aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Bonazzoli e Malgrati. Le voci che davano unalla ricerca di un portiere si sono concretizzate con l’arrivo di Eugenio(nella foto), esperto portiere che proviene daldove ha giocato negli ultimi 4 anni e mezzo, in cui ha giocato 39 volte vivendo l’epopeaC alla A. Comasco di nascita e cresciuto nelle giovanili del Como,, classe 1989, ha esordito con il Gubbio in Lega Pro dove ha totalizzato 71 presenze e vinto un campionato. ...

Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive.