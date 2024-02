QUI COMO Adesso la priorità sono le cessioni | si lavora soprattutto per sfoltire l’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ilprotagonista di questo mercato invernale, a poche ore dalla chiusura, può riservare altre sorprese. La squadra è completamente rivoluzionata, con l’arrivo di sette nuovi giocatori, (Goldaniga, Ballet, Braudoner, Strefezza, Nsame, Gioacchini e Fumagalli), ma per completare l’opera si cerca ancora un esterno difensivo destro e un centrocampista interditore. Per il centrocampo si sta concretizzando uno scambio con la Sampdoria fra Valerio Verre e Daniele Baselli, con un conguaglio da parte del, verso la società genovese. Nelle ultime ore bisognerà risolvere alcuneperl’ampia rosa, negià state fatte sette, l’ultima lo spagnolo Alex Blanco è finito alla Reggiana, ora bisogna piazzare il difensore Matteo Solini in qualche squadra di Serie C. Poi c’è un’abbondanza in ...