Questo è l' orologio Casio che sta letteralmente spopolando su TikTok

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Trovare unche ci piaccia e rientri nel nostro budget può essere un'impresa complicata. Tuttavia, ci sono volte in cui gli utenti dei social network ci anticipano nel fornire raccomandazioni che possono essere davvero utili. È il caso dell'ultimoche stasu. E non c'è da stupirsi: ha un colore molto particolare, è semplice e, soprattutto, alla portata di quasi tutte le tasche. Si tratta del modello MTP-1302PD-2A2V di, noto da qualche tempo anche comeTiffany, perché il particolare colore turchese del quadrante ricorda quello della leggendaria gioielleria Tiffany & Co. Un colore che da anni fa tendenza e abbiamo ammirato anche negli orologi di Patek Philippe e Rolex. Su, influencer molto seguiti come Aritzsoy ...