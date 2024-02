Questione morale in Campania Ancora indagati e arrestati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Su queste pagine l’ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho lanciò l’allarme della. Con lui si sono unite le voci dei segretari di partito dell’area metropolitana e degli esponenti politici di tutti gli schieramenti. Evidentemente inascoltati. Infatti, dopo Palma(Fratelli d’Italia) e Pozzuoli (Pd) un altro ex sindaco è stato arrestato: Giovanni Corrado da Cicciano. E solo il giorno prima c’è stata la perquisizione di un altro sindaco e presidente della provincia di Salerno: Franco Alfieri. Il fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca salito alle cronache per la battute sulle “fritture di pesce” e per il corteo di autoambulanze nel comune di cui è sindaco, Capaccio-Paestum nel Cilento, con il quale festeggiò la vittoria alle elezioni amministrative nel 2019. Nei guai l’ex sindaco di Cicciano ...