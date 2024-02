Quelli che smettono troppo presto Da Maldini jr a Poletti e Battaiola Chi ha appeso le scarpe al chiodo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il pallone? No grazie. O almeno, non per sempre. C’è anche altro guardando il presente e senza aspettare il futuro. Di qui scelte di vita che sorprendono, con calciatori cheall’alba dei trent’anni (quindi nel pieno della maturità sportiva) se non prima, molto prima. Prendete Amedeo, classe 2002. Circa un mese fa ha comunicato alla sua società, l’AlbinoLeffe, di voler appendere leal. Eppure 46 presenze e tre gol con la maglia della Celeste non sono poca roba per il centrocampista di scuola Juve, ma dietro quella decisione c’era la volontà di fare ciò che realmente gli piacesse: "Ho preso questa decisione con l’intento di cambiare vita. Il mondo del calcio non è il luogo dove mi vedo nel mio futuro. Penso che se non sei disposto a fare qualcosa per tanto tempo, non dovresti farla nemmeno ...