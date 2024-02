Quartieri Spagnoli | sorpreso in casa con droga | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)incon la. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo in via Tre Re a Toledo dove hanno rinvenuto 10 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi, della marijuana del peso di circa un grammo, due coltelli, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento dellae 140 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l'indagato, un 55enne di origine americana, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente